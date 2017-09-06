У Львові маршрутка врізалася в авто, серед постраждалих - дитина (фото)

У Львові сьогодні, 6 вересня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного таксі та легковика Honda Accord постраждало шестеро пасажирів громадського транспорту, серед яких 9-річна дівчинка.

Читайте такожЗагибель політологів в ДТП на Рівненщині: слідство назвало попередні версії трагедії

Як повідомила УНІАН речник Головного управління НП у Львівській області Світлана Добровольська, аварія сталася близько 14.00 на перехресті вул. Любінська – Петлюри. Маршрутний автобус, під керуванням 37-річного жителя Львівщини, скоїв зіткнення з автомобілем Honda Accord, яким керував 25-річний львів’янин.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них, серед яких 9-річна дівчинка, були доставлені до лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Обставини ДТП розслідуються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як уточнили УНІАН в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради, загалом в ДТП постраждало семеро осіб. Під час аварії також отримав травми водій автомобіля Honda Accord, в якого діагностовано забої щелепи і грудної клітки, перелом руки. Його госпіталізовано у 8 міську клінічну лікарню.