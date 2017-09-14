У Кривому Розі чоловік зберігав в квартирі під шафою протитанковий гранатомет (фото)

У Кривому Розі затримали 41-річного раніше судимого чоловіка, який зберігав у квартирі під шафою протитанковий гранатомет РПГ-22.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, поліцейські вилучили зброю 13 вересня в ході санкціонованого обшуку.

Зловмисник розповів, що гранатомет він знайшов наприкінці липня цього року у лісосмузі. Навіщо зберігав його у себе вдома, пояснити не зміг.

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Співробітники вибухотехнічної служби направили зброю на експертизу.

Наразі чоловіка заарештовано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.