На Житомирщині поліція перевірила колону автомобілів, що рухається до Краковця
З інших поінформованих джерел УНІАН стало відомо, що колона, про яку повідомляє поліція, рухається до Краковця.
На Житомирщині поліція через сигнал про перевезення незаконної зброї зупиняла колону автомобілів.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Нацполіції у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, близько 9.20 год. 9 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що автодорогою "Київ – Чоп" рухається колона автомобілів з людьми, які можуть мати незаконну зброю. Поліцейські перевірили відомості та оглянули транспортні засоби, після чого подорожні продовжили свій рух.
"У транспортних засобах, які рухалися колоною, знаходилися люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України",- йдеться у повідомленні поліції.
На місці зупинки транспортних засобів, у Житомирському районі, працювали керівництво Головного управління Нацполіції Житомирщини, слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділення поліції, бійці спецпідрозділу та патрульні поліцейські.
"Попри спроби саботування з боку подорожніх законних вимог правоохоронців щодо надання для огляду транспортних засобів колони і перевірки наявної зброї, після коротких перемовин поліцейські здійснили необхідні заходи. За їх результатами незаконної зброї, а також інших заборонених законом предметів чи таких, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було",- зазначають у поліції.
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Відтак після проведеного огляду колона автомобілів рушила далі за своїм маршрутом.
"Поліцейські нагадують, що на Житомирщині тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя і вибухівка». У рамках операції правоохоронці реагують на всі повідомлення і перевіряють оперативну інформацію про можливе незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. Відтак звертаються до громадян із розумінням ставитися до поліцейських заходів",- сказано у повідомленні.
З інших поінформованих джерел УНІАН стало відомо, що колона, про яку повідомляє поліція, рухається до Краковця.
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