На Житомирщині поліція перевірила колону автомобілів, що рухається до Краковця

На Житомирщині поліція через сигнал про перевезення незаконної зброї зупиняла колону автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, близько 9.20 год. 9 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що автодорогою "Київ – Чоп" рухається колона автомобілів з людьми, які можуть мати незаконну зброю. Поліцейські перевірили відомості та оглянули транспортні засоби, після чого подорожні продовжили свій рух.

"У транспортних засобах, які рухалися колоною, знаходилися люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України",- йдеться у повідомленні поліції.

На місці зупинки транспортних засобів, у Житомирському районі, працювали керівництво Головного управління Нацполіції Житомирщини, слідчо-оперативні групи ГУНП і Житомирського відділення поліції, бійці спецпідрозділу та патрульні поліцейські.

"Попри спроби саботування з боку подорожніх законних вимог правоохоронців щодо надання для огляду транспортних засобів колони і перевірки наявної зброї, після коротких перемовин поліцейські здійснили необхідні заходи. За їх результатами незаконної зброї, а також інших заборонених законом предметів чи таких, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було",- зазначають у поліції.

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Відтак після проведеного огляду колона автомобілів рушила далі за своїм маршрутом.

"Поліцейські нагадують, що на Житомирщині тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Зброя і вибухівка». У рамках операції правоохоронці реагують на всі повідомлення і перевіряють оперативну інформацію про можливе незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою. Відтак звертаються до громадян із розумінням ставитися до поліцейських заходів",- сказано у повідомленні.

З інших поінформованих джерел УНІАН стало відомо, що колона, про яку повідомляє поліція, рухається до Краковця.

Як повідомляв УНІАН, біля пункту пропуску «Краковець» посилено наряди поліції. 10 веренсня у "Краковець" з Польщі має прибути Саакашвілі.