Львів починає редизайн логотипу міста

На ідеї оновлення промо-лого чекають від усіх охочих, хто має досвід роботи з візуальним контентом, інформує прес-служба Львівської міської ради.

Читайте такожGoogle привітав українців з Днем Незалежності новим дудломУ відділі промоції міськради пояснюють необхідність редизайну логотипу змінами самого міста та уявленнями про нього. «Львову потрібне адаптивне промоційне лого, яке передаватиме різноманітні меседжі про місто різній цільовій аудиторії», – кажуть у відділі.

Обговорювати пропозиції нового логотипу будуть 17:30 сьогодні, 14-го вересня, у малій сесійній залі Львівської міської ради.

Нагадаємо, промоційний логотип та гасло «Львів – відкритий для світу» місто отримало у 2007 році.