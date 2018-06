Логотип українського "Євробачення" переміг у відомому конкурсі дизайну

Айдентика пісенного конкурсу отримала премію Best of the best у номінації Communication Design.

Читайте такожВперше в історії хіти Євробачення з'явилися на вініловій платівціСимволи конкурсу "Євробачення", який проводився в Києві в травні цього року, перемогли у відомому конкурсі в сфері дизайну.

Так, логотип і айдентика пісенного конкурсу вибороли премію Best of the best у номінації Communication Design на конкурсі Red Dot Award. Це – один з найавторитетніших конкурсів промислового та комунікаційного дизайну, пише MMR.

В ході заходу 24 експерти оцінювали понад 8 тис. креативних робіт від агентств, дизайнерів і компаній з 50 країн. Кращі роботи в кожній категорії отримали нагороду Best of the Best.

Основою візуального образу логотипу та символіки стало традиційне українське намисто, а слоганом "Євробачення-2017" стала фраза Celebrate Diversity - Святкуй різноманітність!

Робота з дизайнерського оформлення була створена об'єднаною командою Banda Agency і дизайн-студії Republique.