Логотип українського "Євробачення" переміг у відомому конкурсі дизайну
Основою образу логотипу та символіки київського "Євробачення" стало традиційне українське намисто.
Айдентика пісенного конкурсу отримала премію Best of the best у номінації Communication Design.
Читайте такожВперше в історії хіти Євробачення з'явилися на вініловій платівціСимволи конкурсу "Євробачення", який проводився в Києві в травні цього року, перемогли у відомому конкурсі в сфері дизайну.
Так, логотип і айдентика пісенного конкурсу вибороли премію Best of the best у номінації Communication Design на конкурсі Red Dot Award. Це – один з найавторитетніших конкурсів промислового та комунікаційного дизайну, пише MMR.
В ході заходу 24 експерти оцінювали понад 8 тис. креативних робіт від агентств, дизайнерів і компаній з 50 країн. Кращі роботи в кожній категорії отримали нагороду Best of the Best.
Основою візуального образу логотипу та символіки стало традиційне українське намисто, а слоганом "Євробачення-2017" стала фраза Celebrate Diversity - Святкуй різноманітність!
Робота з дизайнерського оформлення була створена об'єднаною командою Banda Agency і дизайн-студії Republique.