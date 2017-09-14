Вкрадена їжа, атака корови і протести в Києві: знайдений найбільш нещасливий мандрівник у світі

Фахівець з позаштатних ситуацій з Нортгемптона Джек Пейдж є, можливо, найбільш невезучим мандрівником у світі. Як пише Daily Mail, будь-яка поїздка британця в екзотичні країни супроводжується неприємними несподіванками.

Так, наприклад, під час поїздки по Бірмі його потяг зійшов з рейок, і англієць застряг на 36 годин. А під час поїздки в Борнео чоловік разом зі своєю дівчиною опинився на острові, де не було нічого, крім непрацюючого магазину. Там у мандрівників ящірки з'їли практично всі запаси їжі.

В Індії Пейджа атакувала корова, під час сходження на Еверест він підхопив лямбліоз - паразитарну інфекцію травної системи.

У 2015 році британець вирішив відвідати Україну й опинився в епіцентрі політичних протестів у Києві. Турист був здивований великою кількістю правоохоронців всюди і почав їх фотографувати, в результаті чого його затримали і змусили видалити всі знімки. Надалі його без всяких проблем відпустили, зазначає Пейдж.

За словами невдалого туриста, його дівчина вважає, що їм просто варто вибирати менш екстремальні напрямки, віддавши перевагу, наприклад, спокійного пляжного відпочинку.

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