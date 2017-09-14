На Харківщині прикордонники затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

У пункті пропуску "Гоптівка" 13 вересня прикордонники Харківського загону затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України.

Коли 52-річний чоловік проходив процедуру прикордонного контролю, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу.

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Як з'ясувалося, громадянин РФ, який розшукувався за "привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Прикордонники одразу ж затримали чоловіка і поінформували представників Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Харківщині під час робіт на заводі втік злочинець-рецидивіст.