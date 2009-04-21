В Україні оголошено Тиждень охорони праці

В Україні з 22 до 28 квітня оголошено Тиждень охорони праці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Полтавській області, головна мета заходу - привернути увагу та сформувати свідоме ставлення кожного працедавця і працівника до мінімально можливого рівня виробничих ризиків, об`єднати зусилля суспільства, органів державної влади, громадських профспілкових організацій у профілактиці виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Девіз заходу цього року - "Життя і здоров`я на робочому місці - основне право людини". Серед основних заходів, запланованих територіальним управлінням, - прес-конференції, огляди-конкурси з охорони праці серед підприємств, тематичні виставки-презентації, ярмарка-продаж спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

«Майже 100 країн світу відзначають 28 квітня Всесвітній день охорони праці, до них приєдналася і Україна. За даними Міжнародної організації праці, щорічно нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання забирають життя понад 200 тис. працівників, і майже 125 мільйонів людей зазнають травм», - сказано в повідомленні.

За даними Держгірпромнагляду, щороку на виробництві травмуються тисячі українців, з них майже кожен двадцятий - смертельно. Зокрема, в Україні минулого року сталося 16 тис. 206 випадків травмування працівників, з них 1005 – з летальним кінцем. «Показник ризику загибелі та травмування на 100 тисяч працівників в Україні залишається набагато вищим, аніж у розвинених країнах світу», - сказано в повідомленні прес-служби.