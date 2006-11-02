До кінця тижня погода в Україні погіршиться

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У східних областях, Криму та Приазов`ї складні погодні умови: дощ, місцями з мокрим снігом, вранці та вдень сильні опади, в Криму пориви вітру 19-24 м/с. На решті території переважно без опадів, лише в Карпатах, Прикарпатті та на Закарпатті сніг, подекуди хуртовини. Вітер північно-західний, у східній частині - південно-східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° морозу, у центральних областях місцями 0-2° тепла, вдень 0-5° тепла (у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу); у південній частині та східних областях вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

4-5 листопада - хмарно з проясненнями. У західній, 5 листопада й у південній частині невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, в Карпатах хуртовини. На решті території місцями невеликий сніг та мокрий сніг, лише вночі 4 листопада у Криму та Приазов`ї мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в Карпатах, 4 листопада і в Криму та Приазов`ї місцями пориви 17-22 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на крайньому півдні та заході країни вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла (на Південному узбережжі Криму вночі 0-3° тепла, вдень 6-9° тепла).

6-7 листопада - часом сніг та мокрий сніг, у східних областях та південній частині з дощем; лише 6 листопада у східній частині, а 7 листопада в західних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-7° морозу, в південній частині від 1° морозу до 4° тепла; вдень 6 листопада від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та сході, а 7 листопада в Україні 0-5° тепла, в Криму до 8° тепла.

У Києві та області у п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. Переважно без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі у Києві 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

4-5 листопада - хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг та мокрий сніг (вночі 5 листопада повсюди), на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

6-7 листопада - часом сніг та мокрий сніг. Температура вночі 2-7° морозу; вдень 6 листопада від 3° морозу до 3° тепла, 7 листопада 0-5° тепла.