Арештованого в РФ Павла Гриба перевели з СІЗО до лікарні

19-річного громадянина України Павла Гриба перевели зі слідчого ізолятора СІЗО в один із медичних закладів в Російській Федерації, консул з'ясовує, куди саме.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«В нас є інформація від наших консулів. Повідомляється про те, що Павла Гриба перевели в один зі спеціалізованих медичних закладів Російської Федерації. Ми наразі намагаємося уточнити, куди саме і з якої причини», - сказала Беца.

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«З іншого боку, наш консул спромігся вчора передати продукти та речі. Ліки ми не змогли передати, тому що на них потрібен спеціальний дозвіл. Але 18 числа, 18 вересня, консул України завдяки титанічним зусиллям наших консулів нарешті отримав дозвіл відвідати Павла Гриба, що є дуже важливим для того, щоб дізнатися і про факти затримання, і обставини затримання, і що відбулося насправді, і в яких умовах він утримується, і який його стан здоров'я», - сказала Беца.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина ж повинна була приїхати на зустріч з Росії.

Гриб-старший сказав, що Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня Гриб-старший повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

8 вересня в МЗС України заявили, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба.

11 вересня адвокат 19-річного українця Сабінін провів зустріч з підзахисним.

13 вересня суд заарештував незаконно затриманого 19-річного українця Павла Гриба до 17 жовтня.