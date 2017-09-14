Питання з ліками для викраденого Росією 19-річного сина українського офіцера ще вирішується - адвокат

Громадянин України Павло Гриб отримав у російському СІЗО продукти, речі і гроші, питання з ліками ще вирішується. Про це повідомив його адвокат Андрій Сабінін у Facebook.

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«Щодо ліків питання вирішується, тому що потребує чергового узгодження. Зустріч зі співробітниками консульського відділу 18 вересня. Більше поки що додати нічого», - написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня хлопець поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах. Дівчина, за словами Павла, повинна була приїхати на зустріч з Росії.

За словами Гриба-старшого, Павло мав повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, батько поїхав на пошуки сина до Гомеля. У Гомелі він з'ясував, що Павло перебуває в розшуку за ст.205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (Сочі).

7 вересня Гриб-старший повідомив, що сина утримують у слідчому ізоляторі № 5 в Краснодарі.

8 вересня в МЗС України заявили, що українські консули і адвокат не можуть отримати доступ до Гриба. 11 вересня адвокат 19-річного українця Сабінін провів зустріч з підзахисним.

13 вересня суд заарештував незаконно затриманого 19-річного українця Павла Гриба до 17 жовтня.