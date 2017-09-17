Кучма: місія ОБСЄ повинна працювати в Криму

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має бути присутня і в анексованому Криму, проте Росія перешкоджає доступу спостерігачів на півострів.

Про це колишній президент України, представник України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кучма нагадав на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє Крим.Реалії.

"Є рішення ОБСЄ про те, що Спеціальна місія ОБСЄ має можливість їздити по всій території України без обмежень. Ми ж вважаємо, що Крим - це наша територія, і завжди ставимо питання: слухайте, давайте пускайте місію ОБСЄ. Ні. І все", - зазначив Кучма, коментуючи питання про те, як вирішується проблема звільнення кримських ув'язнених і на якому майданчику вона обговорюється.

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Кучма додав, що питання про допуск СММ ОБСЄ українська сторона піднімає завжди.