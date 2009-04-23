Газові відносини України та Росії, вочевидь, слід переглянути - січневі домовленості не принесли стабільності у цей сектор наших двосторонніх взаємин. Таке переконання висловив на прес-конференції Президент України Віктор Ющенко.

«Те, що було досягнуто в січні 2009 року - це те, чим не можуть пишатися ні Україна, ні Росія. Це відносини, які привели до багатьох розчарувань», - сказав він.

На жаль, констатував глава держави, укладені домовленості фактично «стали такими, що клонують проблеми» - тепер питання розрахунків за газ постають практично щомісяця. «Це по суті вже ручне управління», - зазначив він, додавши, що в укладених домовленостях, безумовно, є ряд незрозумілих позицій - зокрема щодо умов транзиту (не вказані обсяги транзитного газу, низька тарифна ставка).

Президент наголосив: нові газові домовленості мали зробити більш надійними транзитну політику, двосторонні українсько-російські газові відносини та загалом газові взаємини у трикутнику Росія - Україна - Євросоюз. Натомість, є очевидним допущення у вирішення цього питання «колосальної дози політики».

«Ми прийняли характер домовленостей, по суті, не через момент економічної доцільності, а через момент політичних домовленостей. На жаль, політика тут найгірший порадник, тому що з політикою можна домовитися до таких авантюр, які боком можуть вийти нації», - цитує офіційна прес-служба Президента.

Україна та Росія повинні знайти такий режим відносин, який би засвідчив західним партнерам, що наші країни є найбільш відповідальними з точки зору забезпечення енергобезпеки ЄС, сказав В.Ющенко. «Ми повинні дихати стабільністю - тоді ми будемо цікаві. Якщо ні - безумовно, будуть з`являтися варіанти не на користь Росії і не на користь України», - відзначив він.

«Тому я переконаний, що до теми газових відносин треба повертатися. Якнайвідкритіше, якнайпублічніше, і найголовніше - на ясних принципах», - наголосив Президент. Він особливо підкреслив: Україна не просить жодних пільг. «Ми хочемо ринкових умов - ясних і зрозумілих. Тільки ринкові умови мінімізують політичний вплив», - підкреслив В.Ющенко.