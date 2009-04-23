В Україні затримали італійського мафіозі

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України у Вінницькій області за інформацією національного центрального бюро Інтерполу в Україні затримали громадянина Італії, який з 2003 року перебував у міжнародному розшуку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України з посиланням на інформацію начальника УБОЗ у Вінницькій області Володимира СОЛЯРА.

За його даними, уродженець м. Сароно (1961 р.н.) розшукувався поліцією Італії за залякування свідків у кримінальній справі щодо мафіозного клану, який діяв в Сарнезе-Ночеріно.

Крім того, зазначив В.СОЛЯР, затриманий є фігурантом у іншій кримінальній справі щодо підробки грошей та викрадення автомобілів.

В Україні зловмисник переховувався у місті Вінниця, в помешканні своєї дружини. У 2005 році він був засуджений в Україні за контрабанду іномарок з Італії в Україну. За рішенням Ужгородського міського суду він отримав позбавлення волі терміном на 7 років. Після 4 років ув’язнення був звільнений за амністією.

У відповідності до ст.18 Європейської конвенції про видачу правопорушників, італійця затримано. На даний момент він знаходиться у вінницькому ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про екстрадицію до Італії, сказав В.СОЛЯР.