Українці перемогли на фестивалі фешн-фільмів в Лондоні (відео)

Український фешн-фільм Fifth Samurai, знятий студією Red Glass для українського дизайнера Валерії Ковальської переміг у London Fashion Film Festival

Фешн-фільм «П'ятий самурай», знятий студією Red Glass для українського дизайнера Валерії Ковальської, взяв статуетку «Кращий дизайн костюмів» на фестивалі фешн-фільмів в Лондоні. Режисер фільму Станіслав Гуренко, передає "Zefir".

«Загалом, вчора ми отримали листа з Англії з питанням «Куди вислати статуетку»?».

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Дуже пишаємося співпрацею з талановитим дизайнером і цілком успішною участю в крутому фестивалі!», - йдеться в повідомленні студії.

Нагадаємо, що в 2015 році фешн-відео Blow-Up, зняте для студії Lake режисером Ігорем Стеколенко переміг відразу в двох номінаціях в Berlin Fashion Film Festival.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше український дизайнер показала "сучасну реальність України" на тижні моди в Нью-Йорку.