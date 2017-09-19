Перформанс Даші Астаф'євої: модель у фарбах показала, що відбувається в душі "спокійної жінки" (відео)

Спочатку Даша Астаф'єва була моделлю, потім музою і співачкою, а тепер зайнялася мистецтвом. Екс-солістка групи Nikita представила власний арт-проект Stand'art.

У проекті Stand'art, місія якого – показати поєднання дикої природи і сили творення в жінці, Даша Астаф'єва презентувала чуттєве відео. Створити його артистці допомогли режисер Костянтин Гордієнко і музикант Філіп Коляденко, син шоумена Дмитра Коляденка та хореографа Олени Коляденко.

Вчителем і творчим натхненником Даші в її арт-проекті став Сергій Піскунов – художник у стилі гіперреалізм. Саме його картина лягла в основу відео, пише Viva.

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Даша Астаф'єва представила глядачам іншу сторону художньої майстерності, перетворивши його в цілий перформенс. Режисер і артистка зробили акцент не на результаті, а на самому процесі створення картини. За допомогою чистого полотна і фарби режисер показав, що насправді відбувається в душі жінки, коли ми бачимо її спокійною і скромною. На початку ролика Даша з'являється в білосніжному легкому сарафані – такому ж чистому, як полотно. Але в пориві емоцій фарби змішуються, і тіло артистки стає частиною картини, інструментом для її створення.

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ разом зі Спеціальної антикорупційної прокуратурою затримали підприємця Артема Кіма, якого раніше українська співачка і зірка Playboy Даша Астаф'єва представила як нового бойфренда. Сина колишнього гендиректора дп НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української АЕС підозрюють у розкраданні 27 млн грн "Енергоатому".