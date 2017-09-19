На Одещині хочуть нагородити підлітків, які врятували понад 20 дітей із пожежі у дитячому таборі (відео)

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов ініціював нагородження двох підлітків, які врятували в ніч на 16 вересня під час пожежі в дитячому комплексі «Вікторія» понад 20 дітей. Як передає кореспондент УНІАН, про це Степанов повідомив у Facebook.

Зокрема, він підписав подання президенту України Петру Порошенку про нагородження медалями «За врятоване життя» 13-річного Максима Тихончука і 16-річної Катерини Ной, які також були в ніч пожежі в дитячому муніципальному спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія» і врятували 23 дитини.

Він також звернувся до голови ДСНС України Миколи Чечоткіна з проханням підтримати це подання.

За даними депутата Одеської міської ради Олександра Іваницького, Тихончук виніс із палаючого корпусу 15 дітей.

«У понеділок просто пішов на уроки в школу, з обпаленими руками... Скромний, сильний, добрий чоловік, яким можуть пишатися його батьки і вся країна», - зазначив Іваницький.

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Ной врятувала 8 дітей віком від 8 до 10 років, отримавши опіки ніг і верхніх дихальних шляхів. Коли її привезли в лікарню, втратила свідомість. Як зазначає Іваницький, вона є танцюристкою ансамблю «Адель», вихованці якого відпочивали в корпусі, що загорівся.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн були виявлені останки двох дівчаток, за деякий час були виявлені фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд заарештував обох без права внесення застави.