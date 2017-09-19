13-річний хлопець під час пожежі в одеському таборі виніс 15 дітей з п'яти кімнат

Тринадцятирічний хлопець Максим Тихончук виніс з палаючого корпусу дитячого табору «Вікторія» 15 дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат міської ради Одеси Олександр Іваницький.

«Максим Тихончук, 13 років. Хлопець, який виніс дітей з п'яти кімнат у таборі Вікторія. Це 15 дитячих життів!!!! Дітей, які спали і нічого не підозрювали. В понеділок просто пішов на уроки в школу, з обпаленими руками....Скромна, сильна, добра ЛЮДИНА, якою можуть пишатися Його батьки і вся країна!!!Максим Тихончук і Катя Ной-ці діти наш Золотий Фонд!!!», – написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про іншу героїню трагічної пожежі в таборі «Вікторія» Катерині Ной, яка вивела з палаючого корпусу дітей віком від 8 до 10 років. Сама при цьому отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів.