13-річний хлопець під час пожежі в одеському таборі виніс 15 дітей з п'яти кімнат

11:03, 19 вересня 2017
Суспільство
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У понеділок хлопець просто пішов на уроки в школу з обпеченими руками.

Максим Тихончук виніс дітей з п'яти кімнат / фото Alexandr Ivanitsky, Facebook

Тринадцятирічний хлопець Максим Тихончук виніс з палаючого корпусу дитячого табору «Вікторія» 15 дітей.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат міської ради Одеси Олександр Іваницький.

«Максим Тихончук, 13 років. Хлопець, який виніс дітей з п'яти кімнат у таборі Вікторія. Це 15 дитячих життів!!!! Дітей, які спали і нічого не підозрювали. В понеділок просто пішов на уроки в школу, з обпаленими руками....Скромна, сильна, добра ЛЮДИНА, якою можуть пишатися Його батьки і вся країна!!!Максим Тихончук і Катя Ной-ці діти наш Золотий Фонд!!!», – написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про іншу героїню трагічної пожежі в таборі «Вікторія» Катерині Ной, яка вивела з палаючого корпусу дітей віком від 8 до 10 років. Сама при цьому отримала опіки ніг і верхніх дихальних шляхів.

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Теги: #пожежа в дитячому таборі в Одесі#Миксим Тихончук