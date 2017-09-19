В Сумах УПЦ МП вперше не дозволили провести Хресну ходу на Покрову

У Сумах виконком міської ради вперше не дозволив архієпископу Сумському і Охтирському Української православної церкви Московського патріархату Євлогію у проведенні 14 жовтня Хресної ходи і богослужіння на Покровській площі. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 19 вересня, під час чергового засідання виконкому відповідний проект рішення, ініціатором якого є Сумська єпархія УПЦ МП, не набрав необхідної кількості голосів: з десяти членів виконкому п’ятеро були «за», троє «проти» і двоє «утрималися».

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У тексті документу автори просили дозволити провести захід у рамках відзначання православними християнами 14 жовтня свята Покрови Пресвятої Богородиці. Пропозиція представників Московського патріархату не тільки не знайшла підтримки у членів виконкому, а й викликала обурення представників громадськості, які були присутні на момент обговорення проекту документа в залі засідань.

«Це питання треба було спочатку узгодити з такими організаціями як Нацполіція та СБУ, адже захід може спровокувати громадське протистояння. Є свої прибічники у УПЦ МП, є противники. Це може викликати суспільне напруження, бійки, провокації з боку самого Московського патріархату», – зазначив депутат Сумської обласної ради Віктор Дубінко.

У результаті архієпископу Сумському і Охтирському УПЦ МП Євлогію відмовили у проведенні Хресної ходи. До цього у Сумах віряни УПЦ МП незмінно щороку проводили Хресну ходу центром міста.