Генпрокуратура розслідує 600 фактів жорстоких катувань на Донбасі

Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує 600 випадків катувань на Донбасі, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте такожГПУ має свідків 134 страт, вчинених бойовиками на Донбасі«У нас є 600 фактів катувань – знімання шкіри, скальпу, кастрування, заливання свинцю в горло, розчленування, розпинання на хресті, посилання пішки на мінні поля, якими займаються російсько-терористичні війська. 600 осіб», – сказав він на засіданні парламентського комітету Асоціації між Україною і ЄС, передає радіо Свобода.

Він також нагадав, що через воєнні злочини на Донбасі ГПУ оголосила про підозру міністру оборони Росії і ще двом десяткам російських військових високопосадовців.

«Прокуратура одночасно воює на всіх фронтах – на фронтах війни на Донбасі, бо, як ви розумієте, тисячі вбитих, в тому числі цивільних, означають тисячі кримінальних проваджень. Оцінити факти воєнних злочинів Росії – також це наша задача, і ми оголосили про підозру міністру оборони Російської Федерації і 20-м генералам та адміралам російської армії, котрі звинувачуються в злочинах проти людяності та інших воєнних злочинах», – сказав Луценко.