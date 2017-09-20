"Рве наші серця": у Києві фанати влаштували акцію проти образ свого кумира (відео)

У Києві фанатки Олега Вінника влаштували протест проти образ співака. Про це повідомляє Styler.

Шанувальниці співака разом з одним чоловіком, який назвався представником "офіційного фан-клубу" співака, прийшли до будівлі одного з телеканалів.

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Вони були обурені матеріалами в інтернеті, в яких їхнього кумира виставляють далеко не в кращому світлі.

"Люди, які пишуть погані слова про Олега, зовсім не знають його як людину. Ми навіть не будемо повторювати і коментувати всю ту грязь, якою його обливають. Ми їздимо на всі його концерти. На всі виступи Винника викупали всі квитки! Так що ми навіть не встигли купити", — заявили фанати співака.

Після цього прихильники Вінника виконали дві пісні з його репертуару, і незабаром роз'їхалися.