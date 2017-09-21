До будівельників згорілого дитячого табору в Одесі прийшли з обшуками

Правоохоронці провели обшуки на підприємствах, які будували і проводили реконструкцію корпусів дитячого оздоровчого комплексу "Вікторія", повідомили в Прокуратурі Одеської області.

Читайте такожНа Одещині хочуть нагородити підлітків, які врятували понад 20 дітей із пожежі у дитячому таборі (відео)В ході обшуку була вилучена документація у суб'єкта господарювання, який здійснював вогнезахист дерев'яних конструкцій, і у підприємства, яке за документами виступало замовником сигналізаційних систем.

В даний час слідство вивчає відповідну фінансову документацію про відкриття та розпорядження рахунками, рух, отримання коштів на зазначені заходи.

Як повідомляв УНІАН,у ніч на 16 вересня в Одесі загорівся дитячий оздоровчо-спортивний табір "Вікторія". На момент загоряння в таборі перебувало 150 дітей. У корпусі, який загорівся, було 42 дитини. Троє дітей загинули.