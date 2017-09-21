Українська сторона готова передати на обмін бойовикам 313 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Вона нагадала, що 20 вересня в Мінську Тристороння контактна група знову обговорювала питання щодо полонених.

«Нам вдалося встановити 88 наших заручників із 144-х - де вони знаходяться», - сказала Геращенко.

За її словами, українська сторона готова передати «на звільнення 313 осіб», яких дозволяє передати українське законодавство, для звільнення українських заручників.

Читайте такожПід ВР другий день ночують родичі українських полонених (відео)

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня стало відомо, що спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Віктор Медведчук заявив про пропозицію розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, які розшукуються ОРДЛО.

6 вересня після чергового засідання у Мінську представник України в гуманітарній робочій підгрупі ТКГ Геращенко повідомила, що українська сторона чекає на відповідь РФ на пропозицію про обмін заручників за формулою «309 на 87».

20 вересня українська сторона в Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи не отримала відповіді РФ на пропозицію про обмін за цією формулою.

Як заявила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, «у рамках гуманітарної підгрупи українська сторона передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників. Своєю чергою, Україна готова до компромісу для звільнення наших громадян. Чекаємо на відповідь на цю пропозицію від РФ і ОРДЛО».