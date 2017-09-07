Українська сторона у Мінську передала Росії списки заручників

Українська сторона у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі в рамках пропозиції обміну полонених за формулою «309 на 87» передала представникам Росії списки заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України з координації пошуку і звільнення незаконно позбавлених волі осіб та заручників Юрій Качанов на засіданні круглого столу на тему «Звільнені з полону: допомогти, не травмуючи».

За його словами, він також є представником робочої підгрупи Тристоронньої контактної групи. «Вчора була чергова зустріч, під час якої велись переговори щодо визволення хлопців, які там (у полоні на Донбасі - УНІАН) перебувають», - сказав Качанов.

Він нагадав про пропозицію української сторони на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську щодо обміну полоненими за формулою «309 на 87».

«Якщо пройтися по цифрах, мабуть, багато хто чув і інтерв'ю Юрія Тандіта, і те, що говорив Віктор Медведчук: Україна надала списки і готова до широкого компромісу», - сказав Качанов.

«На даний час ми хочемо забрати підтверджених, насамперед нами, 87 осіб, які перебувають в ОРДЛО, а готові віддати чи не віддати, а розглянути 309 осіб, які можуть бути переміщені за їхньої згоди на неконтрольовану територію», - заявив керівник Об'єднаного координаційного центру СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 5 вересня стало відомо, що спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи Медведчук заявив про пропозицію розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, розшукуваних ОРДЛО.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт підтвердив, що 6 вересня в Мінську учасники Тристоронньої контактної групи обговорюватимуть деталі великого обміну заручниками.

6 вересня представник України в гуманітарній робочої підгрупи ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона в Мінську очікує на відповідь РФ на пропозицію про обмін заручників за формулою «309 на 87».