У Львові затримали злочинців, які торгували наркотиками біля навчальних закладів

У Львові затримали групу зловмисників, які організували схему збуту психотропних речовин. Дилери збували амфетамін, екстазі (MDMA) і канабіс, в тому числі і на території навчальних закладів міста. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Затримані - львів'яни віком 24 та 27 років. Один з них раніше судимий.

«Під час обшуків правоохоронці вилучили розфасовані пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на «амфетамін», загальною масою близько 100 грамів, 103 таблетки, схожі на «екстазі (MDMA)», близько 500 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб «канабіс», речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабісу смола (гашиш)», вагою близько 5 грамів зерна коноплі, вагою близько 10 грамів, електронні ваги, пакетики для розфасовки наркодоз, предмет, схожий на пістолет, мобільні телефони , навіть нкивськи картки і більше сорока гривень, а також 220 євро і 410 доларів», - повідомляє управління з протидії наркозлочинності.

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Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 115 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області спіймали банду з наркотиками на 2,7 мільйона.