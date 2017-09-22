Смачні звірятка, БТРи та танки: у Дніпрі для бійців АТО провели майстер-клас із виготовлення карамелі

У шпиталі Дніпра військових АТО навчали виготовляти карамель. Для цього у медзакладі волонтери провели відповідний майстер-клас, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що солодку науку бійці опанували швидко. Військові ліпили смачних звіряток, БТРів та танків.

Цукерки теж пакували самі - для рідних, коли ті навідають їх у шпиталі. Волонтери кажуть, що хотіли просто розважити поранених. Але несподівано це перетворилося на сеанс психологічної реабілітації: навіть найсумніші бійці почали жартувати та посміхатися.

Як повідомляв УНІАН раніше, медики Дніпра врятували життя та зір тяжкопораненому біля Торецька бійцю.

Міна вибухнула просто під 18-річним бійцем. Одну ногу врятувати не вдалося. Зрешеченого осколками, з величезною крововтратою, його заледве змогли доправити до Дніпра. Руслан витримав вже шість операцій. Щоб врятувати очі, медики під мікроскопом 2,5 години діставали сотні дрібних осколків та зшивали розірвані тканини.