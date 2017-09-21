Медики Дніпра врятували життя та зір тяжкопораненому біля Торецька бійцю (відео)

Медики Дніпра врятували життя та зір тяжкопораненому біля Торецька бійцю. Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Міна вибухнула просто під 18-річним бійцем. Одну ногу врятувати не вдалося. Зрешеченого осколками, з величезною крововтратою, його заледве змогли доправити до Дніпра. Руслан витримав вже шість операцій. Щоб врятувати очі, медики під мікроскопом 2,5 години діставали сотні дрібних осколків та зшивали розірвані тканини.

Лікарі впевнені, що через кілька операцій Руслан вже зможе читати.