У кожній столичній школі рятувальники виявили порушення пожежної безпеки (відео)
Майже 90% шкіл столиці не обладнані протипожежними системами.
У кожній столичній школі рятувальники виявили порушення пожежної безпеки. Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Перевірку ініціювали після одеської трагедії по всій Україні. Рятувальники пішли на позапланові рейди - подивитися, як виконують їхні приписи. Загальної статистики поки немає. Але ті цифри, які вдалося дізнатися ТСН, вражають.
Так у одному із київських інтернатів було виявлено 17 порушень: неправильно підключені гідранти, несправний вогнегасник, а також повна відсутність пожежної сигналізації, що є величезним порушенням.
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Вся справа у недофінансуванні, пояснює директор закладу.
Загалом же перевірка виявила порушення у кожній столичній школі та дитсадку.
Майже 90% шкіл столиці не обладнані протипожежними системами. У регіонах ситуація ще гірша.