Голова Житомирської ОДА Гундич перевірив, як дбають в Овручі про пам’ятний знак борцям за волю України

Привітавши овручан із 1071 річницею від дня заснування міста, голова облдержадміністрації Ігор Гундич перевірив, чи належно доглянутий пам’ятний знак борцям за волю України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, робоча поїздка керівника області до Овруцького району відбулася 23 вересня.

«Я давав доручення місцевій владі – забезпечити належний стан території біля пам’ятного знаку Героям. Сьогодні пересвідчився, що доручення виконане. Але тут має бути чисто і охайно не тільки у свято, а постійно», – сказав Гундич.

Перед цим голова ОДА привітав жителів Овруча із Днем міста та підкреслив, що місто рухається у правильному напрямку, адже тут створена об’єднана громада.

«Об’єднавшись в громаду, ви отримали ключ до свого розвитку – відчинили можливості децентралізації. Сьогодні ми разом із вами будуємо нову Житомирщину, де розвиваються і невеликі міста, як Овруч, і малі села – як Веселівка, Новосілки чи Базарівка. З Днем міста вас, шановні овручани! Миру, злагоди і благополуччя кожній вашій родині!», – звернувся Гундич до жителів міста.

Вчора Овруч відзначав День міста масштабним святом – із відкриттям відреставрованої площі Вокзальної, святковим концертом, парадом вишиванок, дитячих візочків, техніки, роботою різних локацій та з великою кількістю на святі жителів і гостей міста.