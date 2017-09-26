Пожежа на фармзаводі у Білій Церкві: рятувальники розбирають завали

У Білій Церкві пожежу на фармацевтичному заводі локалізували, рятувальники вже почали розбирати завали. Про це повідомила керівник прес-служби ДСНС в Київській області Вікторія Рубан, пише «112.ua».

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"На даний момент роботи тривають. Пожежу вночі було локалізовано, розповсюдження вогню немає. Невеликі джерела вогню ще проливаються, розбираються конструкції. Площа дуже велика. Слідчо-оперативна група почала працювати вночі, за результатом їх роботи буде визначена причина пожежі. Сьогодні будемо продовжувати роботу. Загиблих і постраждалих немає", – зазначила Рубан.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежа сталася на підприємстві "Біофарма" у понеділок ввечері.

"Горять виробничі приміщення. (...) Відповідними службами проводяться дослідження щодо наявності у повітрі шкідливих речовин. Просимо зачинити вікна", - було сказано у повідомленні Білоцерківської міськради.

Пізніше у міськраді уточнили, що проведені виміри показали незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі.