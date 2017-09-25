В Білій Церкві сталася пожежа на фармацевтичному заводі (відео)

Пожежа сталася на підприємстві "Біофарма" у понеділок ввечері. Про це повідомляється на Facebook Білоцерківської міськради.

Читайте такожЗМІ: У Полтаві потужна пожежа охопила центральний ринок, їдким димом накрило півміста (фото, відео)

"Горять виробничі приміщення. (...) Відповідними службами проводяться дослідження щодо наявності у повітрі шкідливих речовин. Просимо зачинити вікна", - сказано у повідомленні.

Пізніше у міськраді уточнили, що проведені виміри показали незначне перевищення рівня продуктів горіння в повітрі.

За даними прес-служби, загрози життю та здоров'ю жителів нема.

Моніторинг повітря продовжується.