Генерал міліції погнався за злодієм... і наздогнав!

Начальник Управління МВС України в Івано-Франківській області Василь КУЗНЄЦОВ на «гарячому» затримав грабіжника.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні прикарпатської міліції, днями на вулиці Коновальця в Івано-Франківську двоє грабіжників напали на жителя Тисменицького району. У цей час вулицею проїжджав генерал міліції В.КУЗНЄЦОВ. Побачивши напад, він зупинив машину і разом із водієм кинувся затримувати грабіжників. Одного вдалося затримати, інший втік, але його особу уже встановлено. У затриманого вилучили стільниковий телефон і 100 гривень, які нападник відібрав у потерпілого.

Нині міліція вивчає причетність зловмисників до скоєння подібних злочинів і вирішує питання про притягнення їх до відповідальності.