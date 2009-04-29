Проблемні банки: хроніка подій

«Дело» з`ясувало, платіжними картами яких проблемних банків можна розраховуватися в торгових мережах. А також скільки часу займають безготівкові платежі, перераховані з поточних рахунків банків з тимчасовою адміністрацією.

«Надра»

Картками банку «Надра» в торгових мережах можна сплатити покупки на суму не більше тисячі гривень на день. Втім, така сума доступна тільки для власників зарплатних і пенсійних карт. Ліміти у кредитних карт і карток для суб`єктів підприємницької діяльності залежать від типу пластикової карти. Так, для Visa Electron максимальна сума транзакції в день складає 50 гривень, для Visa Classic — 500 гривень, для Visa Silver, Gold і Platinum — 900 гривень.

Банк перерахує гроші з поточного рахунку протягом трьох робочих днів, за умови, що кошти надійшли на рахунок після 10 лютого. Такі правила діятимуть до 1 травня, але вже з 5 травня для безготівкових платежів буде доступна тільки та частина коштів, яка була заведена на рахунок після 1 квітня. Всі грошові кошти, які були зараховані на поточний рахунок раніше цієї дати, будуть тимчасово недоступні.

Укрпромбанк

Укрпромбанк дає можливість власникам своїх карт розрахуватися ними в магазинах або мережі Інтернет на суму до 5 тисяч гривень на день, при цьому якихось обмежень або умов банк не пред`являє. А ось з поточними рахунками, відкритими в банку, не все так просто. Всім клієнтам пропонувалося підписати меморандум, умовами якого передбачено, що клієнт поповнюватиме поточний рахунок і зобов`язується не переводити грошові потоки в інші банки. За це Укрпромбанк обіцяє проводити безготівкові платежі вже на наступний робочий день. Якщо ж такий договір клієнт не підписав, то гроші йтимуть не менше тижня. «Без меморандуму ми перераховуватимемо гроші від одного до двох тижнів. Якщо підпишете меморандум, то всі кошти, що надійшли після дати підписання угоди, приходитимуть вже наступного дня», — пояснює всі переваги меморандуму співробітник відділення банку.

«Київ»

Карткою банку «Київ» в магазині можна сплатити покупки на суму до 100 гривень. Платежі з поточних рахунків йдуть наступного дня після того, як клієнт принесе платіжне доручення. Розраховувати можна тільки на ту суму, яка «зайшла» на рахунок після 9 лютого.

Західінкомбанк, Трансбанк і «Національний кредит»

Платіжні карти Західінкомбанку, Трансбанку і «Національного кредиту» зараз не приймаються в торгових мережах. Зате поточні рахунки банки обслуговують доволі оперативно. «Якщо на поточний рахунок гроші надійшли після дати введення тимчасового адміністратора, тоді гроші відправляємо того ж дня», — говорить співробітник другого київського філіалу Західінкомбанку. Такий же підхід до своїх клієнтів у банку «Національний кредит» — платежі йдуть у день, коли прийшло розпорядження про перерахування коштів. А Трансбанк перерахує вказану суму на наступний робочий день.

Родовід Банк

Максимально доступна в день сума за операціями в торгових мережах у власників карт Родовід Банку складає 300 гривень. Платежі за поточними рахунками йдуть день у день, в тому випадку якщо кошти на рахунок були зараховані після 16 березня. «Ми вже відновили роботу. Всі платежі відбуваються того ж дня», — розповіла співробітниця банку.

Одеса-Банк

У цій фінансовій установі перераховують гроші з поточних рахунків протягом трьох днів, але тут же попереджають, що можна відправити тільки ті кошти, які були заведені на рахунок після 23 лютого. Всі кошти, що опинилися на рахунку до введення тимчасової адміністрації, зараз заморожені.