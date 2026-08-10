Чи справді Туреччина перекривала Чорне море: у ВМС пояснили, що відбувається

За словами Плетенчука, ситуація склалася задовго до повідомлення Bloomberg.

У Мармуровому морі накопичились судна, що прямують до Росії, але з невідомих причин передумали, однак навряд чи блокування проходу протоками Босфор та Дарданелли відбувалося турецькою стороною.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, коментуючи повідомлення в ЗМІ про те, що Туреччина нібито блокує прохід для суден через протоки Босфор та Дарданелли.

Йшлося про кораблі, які прямують до України (на Одещину) та до Новоросійська (Росія), однак вже невдовзі стало відомо, що Анкара відкрила прохід. У цьому контексті військового попросили пояснити, що відбувається насправді та чи було блокування.

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"Насправді, як ви бачите, повідомлення це не носило офіційного характеру. Тому я трошки сумнівався щодо реалістичності цієї інформації. Тому що я принаймні таких публічних заяв з боку Турецької Республіки не бачив. Але ситуація така, що накопичення суден відбувалося й раніше у Мармуровому морі за рахунок того, що судна, які мали кінцевим пунктом призначення саме російські порти, чомусь передумали туди йти", - сказав Плетенчук.

За його словами, ця ситуація склалася задовго до повідомлення, яке опублікувало видання Bloomberg щодо проходу через Босфор та Дарданелли. Станом на зараз, ситуація "особливих змін" не зазнала, додав представник ВМС ЗСУ.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg писало, що Туреччина відновила транзит суден через свої протоки на шляху до Чорного моря після нез’ясованих затримок деяких суден. ЗМІ зазначало, що це відбувалося на тлі підвищених ризиків для безпеки в цьому районі.

Йшлося, що нафтовий танкер Aegean Dream увійшов в протоку Дарданелли в неділю після очікування в цьому районі з четверга. Судно вказало своїм пунктом призначення термінал Каспійського трубопровідного консорціуму у Новоросійську (РФ). Крім того, контейнеровоз Mehmet Kahveci A, який йшов до Новоросійська, також пройшов через протоку у неділю.

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