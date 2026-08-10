Навіщо Росія системно б'є по Києву та передмістю: у ГУР назвали головну мету

Пріоритетними цілями атак РФ є українська критична інфраструктура.

Росіяни здатні щомісяця проводити 3-4 комбіновані атаки, які будуть включати ракети різних типів та безпілотні літальні апарати. Зокрема Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків є центрами оборонно-промислового комплексу України. Про це розповів заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "РБК-Україна".

"Противник вбачає серйозну загрозу і дуже прискіпливо веде розвідку за такими двома напрямками нашого ОПК. Перший - це наша балістика, вони намагаються не допустити наш вихід на серійне виробництво цього озброєння. Другий - все, що пов'язано з БПЛА та FPV-дронами. Адже наші middle- та deepstrike реально дають результати - і щодо нафтопереробки ворога, і щодо логістичної системи РФ, по Wildberries, а це, своєю чергою, має сильний вплив і на їхню банківську систему, і на малий та середній бізнес, і на можливість Москви вести війну", - пояснив він.

Також Скібіцький наголосив, що ударами по Києву росіяни виходять з такої ж логіки, як у своїй країні - якщо в Києві буде дестабілізація - вона буде поширюватися на інші регіони.

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"З цією ж метою вони проводять багато інформаційних кампаній. Наприклад, якщо вони в своїй кампанії ударів досягають якихось результатів, далі вони беруться розкручувати цю тему в нашому інформсередовищі - подаючи це як привід для звинувачення нашої влади, Сил оборони, Повітряних сил тощо. Усе це зводиться до їхньої кінцевої мети, яка підкріплена в їхніх внутрішніх документах. По-перше - оскільки їм не вдається здійснити бліцкриг, захопивши всю Україну, тоді ціль - захоплення Донецької та Луганської області. Друге - стосується наших майбутніх виборів: вони ставлять для себе мету отримати в Україні таке керівництво, яке би було щонайменше нейтральним у своєму ставленні до РФ", - зауважив генерал-майор.

За словами Скібіцького, пріоритетними цілями атак РФ є українська критична інфраструктура. Взимку - це електрика та системи теплопостачання, а зараз - це в першу чергу ОПК.

"По-друге - це логістика - і залізниця, і портова інфраструктура, і судноплавство. Росія влаштовує терор щодо кораблів у Чорному морі. Це безпрецедентна ситуація - коли не просто вражаються цивільні судна, а методично добиваються і знищуються, щоб не давати нам можливість здійснювати торгівлю. Водночас вони намагаються атакувати й енергетичні об'єкти, від яких залежить функціонування логістики та портової інфраструктури", - висловився представник ГУР.

Також, за його словами, противник намагається вражати й інші елементи інфраструктури, аби сіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в країні. Водночас росіяни кажуть, що такі обʼєкти, як Rozetka чи "Нова пошта" доставляють комплектуючі до дронів, але в реальності цим вони просто прикривають свій терор проти цивільного сектору.

"До того ж це відбувається напередодні виборів у РФ, вони бачать, як понищена їхня логістична система, і вони прагнуть підтримати власне населення такими ударами: мовляв, а от в Україні теж прилітає", - підсумував Скібіцький.

Удари РФ по Києву - останні новини

Раніше моніторингові канали повідомляли, що Росія готує потужний удар по енергетиці Києва до 24 серпня. Зазначається, що для атаки може бути задіяний навіть стратегічний запас балістичних ракет.

Зокрема журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що щонайменше 18 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 7 ракет "Циркон" готові завдати удару по Києву протягом найближчої доби.

Також 8 серпня росіяни вчергове атакували Київ, внаслідок чого виникли пожежі у двох районах міста. Загалом тоді було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок ворожої атаки.

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