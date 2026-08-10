Вживані авто з-за кордону, які готові відривати з руками: названо найпопулярнішу модель

На першому місці в цьому сегменті опинився кросовер Volkswagen Tiguan.

У липні український автопарк поповнився на 22,6 тисячі вживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Це на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку серед імпортованих вживаних авто становили бензинові моделі – 55% (у липні 2025 року їхня частка була на рівні 48%). Далі за популярністю йдуть дизельні автомобілі – 17% проти 19% рік тому, електромобілі – 15% проти 24% та гібриди – 10% проти 6%. На авто з ГБО припало лише 3% ринку.

ТОП-10 моделей виглядає доволі різноманітно. До трійки лідерів потрапили лише європейські авто, хоча у десятці лідерів представлені також Tesla, Ford та японські автомобілі.

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Кросовери продовжують свою переможну ходу на вітчизняному авторинку, поступово витісняючи "класичні" седани та універсали. На першому місці опинився Volkswagen Tiguan, який обійшов "народний" Golf. Третє місце посів преміальний кросовер Audi Q5.

ТОП-10 вживаних авто, ввезених з-за кордону:

Volkswagen Tiguan – 937 од.; Volkswagen Golf – 862 од.; Audi Q5 – 803 од.; Nissan Rogue – 799 од.; Škoda Octavia – 661 од.; Renault Megane – 618 од.; Tesla Model Y – 509 од.; Ford Escape – 465 од.; Tesla Model 3 – 456 од.; Mazda CX-5 – 432 од.

Середній вік вживаних машин, які у липні отримали українську реєстрацію, становить 8,8 року.

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Раніше стало відомо, що у липні понад 61% українського ринку нових легкових автомобілів припало на моделі з традиційними двигунами. Автомобілі з бензиновими двигунами зберігають статус найпопулярніших серед українських покупців. Найбільшим попитом серед них користується кросовер Hyundai Tucson.

Повідомлялося також, що за підсумками першого півріччя в Україні зареєстрували 111,5 тисячі вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. До трійки найпопулярніших моделей потрапили Volkswagen Tiguan, Audi Q5 та Nissan Rogue.

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