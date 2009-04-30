Версія про запізнення лікарів до студента Чайки виявилася хибною

Поширена деякими ЗМІ інформація про те, що смерть активіста українського патріотичного руху «Січ» Максима Чайки настала внаслідок 30-хвилинного запізнення бригади «швидкої допомоги», виявилася при перевірці недостовірною.

Як повідомили сьогодні УНІАН в Одеському міськуправлінні охорони здоров`я, «насправді бригада медиків «швидкої допомоги» прибула 17 квітня на місце події на Олександрівському проспекті через вісім хвилин після отримання виклику».

У центральній диспетчерській «швидкої допомоги» виклик було зафіксовано о 21.30, уточнили в міськуправлінні охорони здоров`я, а вже через 18 хвилин із моменту отримання виклику, М.Чайка у зв`язку з тяжкістю стану, минувши приймальне відділення, був доставлений в операційну 1-го хірургічного відділення МКБ-9, де перебувала реанімаційна бригада - чергові й судинний хірурги.

Проте М.Чайку доставили в операційну вже в стані клінічної смерті. Й, хоча були негайно проведені реанімаційні заходи, що включають інтубацію трахеї, переведення хворого на штучну вентиляцію легенів апаратом «Фаза», непрямий масаж серця, а також введено препарати «адреналін» і «атропін», - усі зусилля медиків виявилися безуспішними. О 22.05 було констатовано біологічну смерть. Клінічний діагноз медиків констатував колото-різані рани грудної клітки, правої пахової області й геморагічний шок четвертого ступеня.

Як повідомляв УНІАН, 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка загинув від ножових поранень 17 квітня. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС м. Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 Кримінального кодексу України – нанесення важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, приймаються заходи для його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.

Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство сталося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами з «Січі» й учасників руху «Антифашистська дія», яку протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

Президент Віктор ЮЩЕНКО 22 квітня звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельно розслідувати справу про вбивство студента.