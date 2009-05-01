У Києві затримали чоловіка, який грабував жінок в ліфтах

Вчора співробітники Печерського райуправління міліції затримали чоловіка, який грабував жінок в ліфтах будинків.

Про це УНІАН повідомили співробітники Печерського РУ.

За інформацією співрозмовника агентства, грабіжник заходив в ліфт разом з жінкою, і під загрозою ножа відбирав у неї гроші, коштовності та мобільний телефон. Наразі лише за останні 4 дні ним було скоєно 3 таких напади в Печерському районі і один в Оболонському. Як зазначили в міліції, затриманий раніше відбував покарання за розбійні напади. Наразі стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Міліція закликає до громадян, які, можливо, зазнали аналогічного нападу, звертатися до Печерського райуправління київської міліції.