Шахтарі повністю отримали зарплату за квітень - Мінвуглепром

Усім співробітникам державних підприємств шахтарської галузі зарплату за квітень виплачено в повному обсязі – підприємствам перераховано для цих цілей 554 млн. 762 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник міністра вугільної промисловості України Анатолій КОРЗУН.

Загальна сума перерахувань, із урахуванням усіх податків і зборів, за його словами, становила 937 млн. грн.

«Коштів цими підприємствами було отримано від господарської діяльності й за рахунок державної підтримки з бюджету цілком достатньо для виплати всіх платежів, пов`язаних із зарплатою. Цих коштів було достатньо для задоволення мінімально необхідних потреб виробництва", - заявив він.

При цьому А.КОРЗУН підкреслив, що у нього є письмові підтвердження від керівників підприємств і профспілок про те, що квітневі зарплати виплачено в повному обсязі, в тому числі й від керівництва шахтоуправління «Донбас».

Разом із тим, він зазначив, що в міністерстві ретельно перевірять цю інформацію.

Крім того, А.КОРЗУН повідомив, що Мінвуглепром погасив заборгованість перед шахтобудівниками за попередні періоди в розмірі 24 млн. грн. за рахунок 96 млн. грн., отриманих зі Стабілізаційного фонду.

У свою чергу, генеральний директор Державного підприємства «Вугілля України» Олег ПОГОДІН зазначив, що коштів, отриманих від реалізації державними шахтами своєї продукції, достатньо для виплати зарплати на всіх підприємствах, що входять до структури Мінвуглепрому.

«Всі шахтарі всіх державних підприємств вуглевидобувної галузі отримали заробітну плату не лише за рахунок бюджету, але й за рахунок коштів за реалізацію”, – зазначив О.ПОГОДІН.