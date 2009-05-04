У Севастополі рейдери намагалися захопити судноремонтний завод

У Севастополі 3 травня вчинено спробу рейдерського захоплення об`єктів товариства з обмеженою відповідальністю «Трудовий колектив Балаклавського судноремонтного заводу «Металіст» (ТК БСЗМ), що знаходиться у сфері управління Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам директор підприємства Владислав ГОЛУБОВСЬКИЙ.

«15 осіб у спеціалізованому одязі двічі намагалися захопити об`єкти підприємства для того, аби після взяти їх під охорону, але завдяки активним діям охоронців заводу цього їм не вдалася», - сказав В.ГОЛУБОВСЬКИЙ.

«Ми не припускали, що буде застосована сила з боку структури, яка намагалася заволодіти нашим майном, тому під час інциденту постраждали люди, і лише випадково обійшлося без жертв», - додав директор заводу.

При цьому він уточнив, що «на один з об`єктів, що розташований не на основній території «Металіста», представникам невідомої структури все ж вдалося прорватися і забарикадуватися, і лише завдяки співробітникам Балаклавського райвідділу УМВС України в місті Севастополі цей об`єкт вдалося звільнити від рейдерів, і зараз він опечатаний і перебуває під охороною міліції».

В.ГОЛУБОВСЬКИЙ повідомив, що керівництво підприємства «вже звернулося до правоохоронних органів Севастополя з проханням розслідувати даний інцидент і виявити його винуватців». Крім того, дирекція підприємства з метою уникнути повторення спроб рейдерського захоплення вже вжила додаткових заходів для посилення охорони об`єктів.

За даними, представленими журналістам керівництвом «Металіста», тоді ще державне підприємство Балаклавський судноремонтний завод (ДП БСРЗ) «Металіст», який у 2003 році не мав боргів перед бюджетом і з виплати заробітної платні, було приєднано до судномеханічного феодосійського заводу (ФСМЗ), який мав велику заборгованість перед партнерами і з зарплати. В результаті Феодосійський СМЗ для їх погашення передав комерційним структурам майно ДП БСРЗ «Металіст» на суму понад 13 млн. грн.

З метою збереження підприємства й реалізації права участі в оренді майнового комплексу заводу працівники ДП БСРЗ «Металіст» 22 грудня 2003 року ухвалили рішення про створення господарського товариства ТОВ «Трудовий колектив Балаклавського судноремонтного заводу «Металіст».

Згодом Вищий господарський суд України своєю постановою зупинив передачу майна комерційним організаціям і відмінив мирові угоди між Феодосійським СМЗ і його кредиторами, а наприкінці 2006 року рішенням Господарського суду міста Севастополя було відмінено і наказ про приєднання «Металіста» до Феодосійського судномеханічного заводу.

Остаточну крапку в незаконній передачі майна підприємства поставив Верховний суд України, який своєю постановою відмінив об`єднання БСРЗ «Металіст» і ФСМЗ з приведенням сторін у первинний стан, тобто, до видання наказу. Дане рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. В результаті цілісний майновий комплекс заводу на законних підставах повернено трудовому колективу.

Нині між Регіональним відділенням Фонду державного майна в АРК і Севастополі і ТОВ «ТК БСРЗ «Металіст» укладено договір оренди цілісного майнового комплексу ДП БСРЗ «Металіст». На даний момент «Металіст» спроможний виконати практично всі види судноремонтних робіт - як корпусів, так і електромеханічного устаткування, а також систем решти і механізмів кораблів. Серед основних цілей і завдань підприємства – підтримка технічної готовності кораблів і суден Військово-Морських Сил ВСУ і морських частин Прикордонних військ України, а також організація яхтового центру із стоянкою і сервісним обслуговуванням світового рівня.