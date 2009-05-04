Єврокомісія погіршила економічний прогноз стосовно країн єврозони

Згідно з опублікованим прогнозом ЄС, рецесія в країнах єврозони буде набагато серйознішою, ніж передбачалося на початку року, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Раніше експерти Єврокомісії розраховували, що до кінця 2009 економічний спад у країнах, які використовують євро, становитиме 2% і вже на початку наступного року єврозона знову вступить у фазу економічного зростання.

У нинішньому варіанті доповіді про економічне зростання в 2010 році вже не йдеться, а в 2009, як очікується, рецесія становитиме приблизно 4%.

Експерти Міжнародного валютного фонду вважають, що економічний спад у країнах єврозони цього року дійде до 4,2%. До кінця 2010 року, за їх оцінками, темпи спаду сповільняться до 0,4%.

Похмурі прогнози ЄС оприлюднені на тлі зростаючого безробіття в Європі. У березні відсоток безробітних досяг рекордно високої позначки за останні 44 місяці. За даними компанії Eurostat, за цей час кількість незайнятих громадян країн єврозони виросла з 419 тисяч до 14,1 млн. осіб, що становить 8,9% працездатного населення.

Аналітики припускають, що до кінця 2010 року частка безробітних в країнах єврозони досягне 10%. У 2010 році цей показник підвищиться до 11%.