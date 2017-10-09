У Києві вандали атакують новітні скульптури, які стали візитівкою міста (відео)

Бабусі у парках, казкові персонажі Пейзажної алеї, балерина, їжачок у тумані - ці витвори столичних художників давно вже стали візитівкою Києва. Та регулярно втрачають свої частини й відновлюються самими авторами. Ті вже не просять, благають мати повагу до їхньої роботи.

"Бабця" - класична в парку Шевченка. Раніше із сумкою в руках. Сьогодні - з дірою, йдеться в сюжеті ТСН.

Сумку зламали три тижні тому. Її реставрація займає весь день. Колись їй відламали шматок ноги, вже й кріпили бабусю до лавки.

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Страждає від дій вандалів й скульптура Самсона на Подолі. Там пишуть на стінах, а художники замальовують й відновлюють і саму скульптуру. Йому і ніс ламають, й розфарбують.

Украдений вузлик у їжачка в тумані, на Прорізній - памятник Паніковському уже роки як без металевого патичка. Там, де скульптур більше, - більше і шкоди. Навчити людей любові та повазі до міста та вуличних скульптур поки не дуже вдається. Найбільше мистецтво страждає на столичній Пейзажній алеї.

Уже впяте приварює руку Маленькому принцу його творець. Довкола - відбита плитка, зламані ноги в зебр, відірвані янголи з пірамід подушок. У нових уже скручені труби.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали вандала, який сплюндрував меморіал на алеї Героїв Небесної сотні.