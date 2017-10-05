Приїхав у Київ "закінчити війну": вандал зізнався, що зруйнував меморіал Небесної сотні "спеціально" (відео)

Затриманий за руйнування меморіалу героям Небесної сотні на вулиці Інститутській у Києві заявив, що зробив це умисно.

Про це повідомив на сторінці у Facebook речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Зруйнував монумент Небесній сотні тому, що після Майдану почалася війна на Донбасі і Україна залишилася без Криму», – заявив затриманий чоловік на оприлюдненому спікером поліції відео.

«Зробив це спеціально, щоб закінчити війну на Донбасі і щоб перестали вбивати людей», – додав чоловік, відповідаючи на питання, чи спеціально він зруйнував пам’ятник.

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«Приїхав не до Москви, Ростова, Донецька чи Луганська. А в Київ. Щоб закінчити війну на Донбасі, ага», – прокоментував Тракало слова 43-річного уродженця Луганська, який приїхав до столиці України з Криму.

За словами спікера поліції, наразі із вандалом працюють слідчі.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу (Умисне пошкодження майна). До рішення суду затриманий перебуватиме під вартою.

«Не виключено, що, після вивчення усіх обставин та допиту підозрюваного, поліція змінить кваліфікацію і санкцію статті - на більш жорстку», – зазначив речник поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Києві затримали вандала, який сплюндрував меморіал на алеї Героїв Небесної сотні.