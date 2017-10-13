Екс-дружина скандального судді Ємельянова володіє нерухомістю у кількох країнах - розслідування

Колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова Світлана володіє численною елітною нерухомістю у різних куточках світу. Це, зокрема, вілла в Анталії та апартаменти у Дубаї, два готелі у Відні, а також німецька фірма, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

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При цьому подружжя продовжує мати спільний побут після офіційного розірвання шлюбу – зокрема, регулярно спільно подорожує на відпочинок, – що може свідчити про фіктивний характер розлучення з метою приховування майна у декларації судді. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми».

У 2011 році Світлана Ємельянова придбала віллу в комплексі Seashell Belek Elite Villas на березі Середземного моря в Анталії в Туреччині за 350 тисяч турецьких лір, або, згідно з курсом на той час, понад 250 тисяч доларів США. Про це свідчить виписка з турецького земельного кадастру.

У 2013 році, за даними виписки з земельного департаменту Об’єднаних Арабських Еміратів, Світлана Ємельянова придбала апартаменти у комплексі Palm Jumeirah / North Residences у Дубаї за ціною 1 мільйон 300 тисяч дирхамів, або понад 350 тисяч доларів США на той момент.

Із квітня 2014 року Світлана Ємельянова, відповідно до виписок з австрійського реєстру юросіб, є акціонером двох фірм AHL REAL PEU GmbH та AHL REAL KAV GmbH. Першій фірмі належить чотиризірковий готель Prinz Eugen, другій – готель Kavalier, обидва у Відні. Кожен із готелів у 2012 році був оцінений у понад 4,5 мільйони євро.

Із лютого 2016 року колишня дружина судді, за офіційними даними із німецького реєстру юросіб, є співвласницею німецької фірми AVIAWEB GmbH, яка керує трьома готелями мережі FAIR HOTEL у Франкфурті-на-Майні: Hotel Villa Diana, Hotel an der Messe та Hotel Europaallee.

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Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлани Ємельянової було придбане до 2014 року включно, тобто в період, поки вона перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001–2014 років вона офіційно заробила всього близько 3 мільйонів гривень.

Світлана Ємельянова та Артур Ємельянов офіційно перебували у шлюбі понад 20 років, але наприкінці 2014 року розлучилися.

Журналісти «Схем» наголошують, що розірвання шлюбу може мати фіктивний характер задля уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене на тепер уже колишню дружину.

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Так, суддя регулярно відвідує Відень, де мешкає його колишня дружина разом із їхніми дітьми. Крім того, «Схеми» виявили дані про щонайменше чотири спільні закордонні поїздки пари на відпочинок уже після розлучення протягом 2015–2016 років. Вони літали на новорічний відпочинок до Відня, Берліна та Амстердама, літали на день народження сина Артура в Женеву, згодом відпочивали в турецьких Стамбулі та Анталії. І кожного разу вони вилітали та поверталися до Києва разом одним рейсом.

У жовтні журналісти програми «Схеми» зустріли Артура Ємельянова у Відні біля будинку, в якому, за офіційними документами, апартаменти винаймає Світлана. Однак суддя спілкуватися з журналістами не захотів, лише коротко відповів, що готовий в інтерв’ю прокоментувати всі наведені факти. Щоправда, у визначений день він відмовився від коментарів і пообіцяв відреагувати на запит «Схем» після повернення з відпустки.

Світлана Ємельянова не відповіла на запит журналістів із переліком запитань для інтерв’ю.

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного втручання в діяльність судових органів. Однак досі розгляд справи по суті до суду не дійшов. Водночас начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив «Схемам», що провадження щодо Ємельянова готується до завершення. Зараз, за його словами, формуються докази.