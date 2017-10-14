Україна щодня стає сильнішою: у День захисника Порошенко відвідав присягу курсантів ліцею Богуна (фоторепортаж)

Сьогодні, 14 жовтня, у День захисника України президент Петро Порошенко відвідав церемонію складання клятви ліцеїста вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Порошенко переконаний, що Україна щодня стає сильнішою.

«Сьогодні сотні командирів-випускників ліцею (імені Івана Богуна – УНІАН), озброєнні глибокими знаннями новітніх підходів до ведення збройної боротьби, демонструють високий рівень професіоналізму, виучки та майстерності», - зазначив він.

Читайте такожСьогодні відзначається День захисника України (відео)

«Коли я дивлюся в очі наших воїнів – на фронті, на параді, на полігоні, на «Іграх нескорених», - я відчуваю, як ми щодня стаємо сильнішими. Ці люди зробили Україну незламною та гордою», - підкреслив глава держави.

За його словами, це ті, чий досвід та бойовий дух викликають вдячність співвітчизників, захоплення союзників і страх у ворогів.

Зазначимо, що перед присягою Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали богослужіння, де помолилися за українських воїнів та мир у країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, "Молитву за захисників України" проголосив патріарх Київський і всієї Руси-України, предстоятель Української православної церкви Філарет.

До нього долучилися верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Онуфрій, єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький, муфтій Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім, голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант, єпископ, глава Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, інші представники духовенства.

Читайте такожПорошенко: Україна обов’язково стане членом НАТО

Присутні помолились за мир в Україні та захист українських військових. Президентське подружжя встановило свічки.

Участь у святковому молебні також взяли міністр оборони Степан Полторак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар РНБО Олександр Турчинов, командувач Національної гвардії Юрій Аллеров, голова Служби безпеки України Василь Грицак, голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал, керівники інших військових та силових структур, глава Адміністрації президента Ігор Райнін та його заступники.