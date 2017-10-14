У 2017 році Збройні сили отримають понад 2,3 тисяч одиниць озброєння і військової техніки – глава держави

13:16, 14 жовтня 2017
Суспільство
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Про це Порошенко повідомив, виступаючи перед військовослужбовцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області. 

фото УНЫАН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що протягом 2017 року армії вже передали 1,3 тис. одиниць озброєння і військової техніки, ще близько тисячі одиниць Збройні сили отримають до кінця року. 

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив, виступаючи перед військовослужбовцями на території військового аеродрому “Озерне” у Житомирській області. 

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«Загалом впродовж 2017 року Збройним силам України вже передано близько 1,3 тис. одиниць озброєння і військової техніки, більше 22 тис. ракет і інших боєприпасів. До кінця року війська отримають ще більше тисячі одиниць озброєння і військової техніки», - сказав він

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Теги: #українська армія#День захисника України#Порошенко на Житомирщині