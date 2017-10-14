У Києві почався Марш слави УПА (подію завершено)

Учасники маршу зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. О 16.00 розпочалося святкове віче, після якого о 16.45 відбудеться брифінг керівництва націоналістичних сил-організаторів заходу.

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Із парку Шевченка колона учасників розпочне рух бульваром Шевченка, через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі. На сайті «Свободи» зазначено, що після маршу відбудеться святковий концерт за участі гурту «Кому Вниз».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у Департаменті суспільних комунікацій КМДА поінформували, що, згідно із заявкою, у Марші слави УПА візьмуть участь 20 тис. осіб. Організатори прогнозують, що на марш можуть прийти майже 30 тисяч людей. Наразі, за даними ЗМІ, у акції беруть участь близбко 2 тисяч осіб.