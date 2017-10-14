Сьогодні у Марші слави УПА у Києві можуть взяти участь майже 30 тисяч осіб - організатори

У Марші слави Української повстанської армії сьогодні у Києві можуть взяти участь майже 30 тис. осіб. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу після з'їзду "Національного корпусу" висловив голова партії Андрій Білецький.

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"Від «Нацкорпусу», наскільки мені відомо, вже вранці - більше 20 тисяч. А всього, я думаю, що марш перевищить 20 тисяч - це 100 відсотків. Сподіваємось, що і 30. Це буде найпотужніший об'єднаний націоналістичний захід, мабуть, в історії незалежної України", - сказав він.

Як повідомляється на сторінці заходу у Facebook, організаторами ходи з нагоди 75-річчя створення УПА є «Національний корпус», «Правий сектор» та ВО «Свобода».

Учасники маршу зберуться біля пам'ятника Тарасу Шевченку. О 16.00 розпочнеться святкове віче, після якого о 16.45 відбудеться брифінг керівництва націоналістичних сил-організаторів заходу. Із парку Шевченка колона учасників розпочне рух бульваром Шевченка, через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі.

На сайті «Свободи» зазначено, що після маршу відбудеться святковий концерт за участі гурту «Кому Вниз».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня у Департаменті суспільних комунікацій КМДА поінформували, що, згідно із заявкою, у Марші слави УПА візьмуть участь 20 тис. осіб.