У Львові відкрили пам’ятник "Воїнам, які віддали свої життя за Україну"

У Львові сьогодні, в День захисника, відкрили пам’ятник «Воїнам, що віддали свої життя за Україну».

Як передає кореспондент УНІАН, монумент встановлено неподалік центральної частини міста, біля військового храму Стрітення Господнього на вул. Батуринській.

Участь у заходах взяли керівництво області та міста, народні депутати, депутати обласної та міських рад, військові, громадськість, волонтери та городяни.

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«Цей пам’ятник спорудили в честь тих, хто поклав своє життя за долю України і у Святому Письмі сам Ісус Христос казав, що найбільшу любов показує той, хто своє життя віддає за своїх друзів. І ми молимось за тих, хто віддає життя, щоб нам краще було. Бачимо, що хрест має вертикаль, яка означає любов людей до Бога, а горизонталь – це любов між собою. Бо ті, хто загинув, віддали своє життя з любові до нас», - сказав під час відкриття пам’ятника архиєпископ і митрополит Львівський Української греко-католицької церкви Ігор Возьняк.

Також сьогодні ввечері у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької відбудеться урочиста Академія з нагоди Дня захисника України та 75-річчя створення УПА.