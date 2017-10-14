В Івано-Франківську відбулася урочиста хода з нагоди Дня захисника України

В Івано-Франківську у святковій урочистій ході взяли участь близько 2 тис. осіб. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у місті відзначають 75-ту річницю створення Української повстанської армії, День українського козацтва та День захисника України.

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У Меморіальному сквері біля Хреста пам'яті священики відслужили панахиду за полеглими за волю і незалежність України. Представники обласної і міської влади, громадськості запалили лампадки пам'яті і поклали живі квіти на могили загиблих на Донбасі. Хвилиною мовчання і військовим салютом вшанували загиблих, які віддали своє життя за Українську державу.

Звідти учасники заходу урочистою ходою вирушили на Вічевий майдан, де представники духовенства на чолі з митрополитом Івано-Франківським Української православної церкви Київського патріархату Іоасафом відслужили молебень до Пресвятої Богородиці. Загалом у ході взяли участь майже 2 тис. осіб.

Як повідомив на урочистостях голова обласної ради Олександр Сич, нині на Прикарпатті проживає 380 ветеранів УПА. За його словами, з нагоди свята їм виплачено по 1 тис. грн. Після урочистостей розпочався фестиваль патріотичної пісні за участю творчих колективів.